Crianças são resgatadas após ficarem presas em roda-gigante

O suporte da cadeira soltou após um lado da cadeira quebrar, forçando as crianças a se segurarem nas laterais do brinquedo para não cair, colocando-as em risco de vida. Felizmente, ninguém se feriu.

Duas crianças ficaram presas numa roda-gigante após a cadeira do brinquedo quebrar num parque de diversões de rua, montado na Rua Paes de Andrade, junto à praça que fica em frente à estação de metrô do bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes (Grande Recife).

