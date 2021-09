Criança sofre mal súbito e morre enquanto brincava com amigos

A princípio, os médicos relataram à família que a morte havia sido motivada por causas naturais. No entanto, após exames, foi constatado que ele teve uma insuficiência cardíaca e um edema agudo pulmonar bilateral, que causa acúmulo de líquido no tecido pulmonar, desencadeado por uma miocardiopatia hipertrófica assimétrica, doença que dificulta o bombeamento de sangue pelo coração e, muitas vezes, não é diagnosticada.

Segundo o G1, familiares contaram que a criança teria feito aniversário no dia 17 de agosto e era muito animado. Ele saía sempre para brincar com amigos e na tarde da última terça, outras crianças foram até a casa onde ele morava, pedir para a mãe ir ver o que estava acontecendo, e contaram que ele chegou a pedir água, mas ficou fraco e desmaiou.

