Criança que teve 90% do corpo queimado em incêndio a ônibus morre em hospital

A pequena Heloíse Victoria da Silva Ribeiro, 4, que teve 90% do corpo queimado em um incêndio a ônibus no Rio de Janeiro, morreu na noite desta quinta-feira (5), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

A menina tinha ferimentos muito graves e acabou não resistindo. A mãe dela, que também teve 90% do corpo atingido pelo fogo, segue internada em estado gravíssimo.

Mãe e filha estavam dentro de ônibus na última quarta-feira (5), quando um passageiro, identificado como Cleber da Conceição Sirilo, 39, entrou com um galão de combustível e ateou fogo no veículo com os passageiros e o motorista dentro.

Ele foi preso, mas está internado com 50% do corpo queimado. O estado dele também é grave e nessa quinta-feira (6), o homem precisou ser transferido por conta da situação.