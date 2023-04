Criança perde a visão e o movimento das pernas após ser picada por escorpião

Raimundo Neto, de 3 anos, perdeu a visão e o movimento das pernas após ser picado por um escorpião, em Barbalha (CE). A criança foi picada no fim de fevereiro e recebeu alta no sábado (15), entretanto, está sofrendo com sequelas.

A mãe do menino, Nageane de Souza, levou o filho para um hospital em cerca de 30 minutos, ele foi submetido a exames e ficou em observação. A mulher afirmou que houve uma demora significativa na aplicação do soro contra o veneno do escorpião. "Não foi ofertado de imediato o soro para o meu filho porque nessas questões de picadas de insetos de bichos peçonhentos tem que ofertar o soro. E durante a tarde não foi ofertado", explicou.

Horas após a internação, a criança teve uma piora e foi encaminhada às pressas para uma UTI e, segundo Nageane, só neste momento que os médicos então decidiram aplicar o soro.

O Hospital São Vicente de Barbalha informou que não vai se pronunciar sobre a demora em oferecer o medicamento contra o veneno.

Ainda conforme a mãe, Raimundo sofreu quatro paradas cardíacas após ter um edema agudo no pulmão. O menino ficou com sequelas como a perda da visão, perda dos movimentos das pernas e dificuldades para falar.

A família procurou especialistas para analisar as sequelas do menino. Entretanto, segundo uma neuroftalmologista, a cegueira da criança é irreversível. Além disso, ele vai precisar de tratamento com medicamentos diários e os pais buscam ajuda para tratar o filho.