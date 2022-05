Criança morre com um tiro após amigo de 8 anos disparar espingarda do avô

De acordo com informações da polícia, a arma é do avô do menino de 8 anos. O homem deixou a espingarda carregada dentro de uma canoa, pois estava se preparando para caçar a noite. "Em um descuido, o menino pegou e efetuou o disparo", disse o sargento Isaac Cunha.

