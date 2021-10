Criança fica em estado grave ao contrair raiva depois de ser mordida por animal silvestre

Uma criança de dois anos que contraiu o vírus da raiva em Chapadinha (MA) segue em estado gravíssimo no Hospital Universitário em São Luís (MA). Ela foi mordida por um animal silvestre, mas ainda não há confirmação da origem da doença. Por isso, está sendo feito um bloqueio e investigação em cães e gatos do local.

Esse é o primeiro caso da doença registrado após oito anos no estado.

Autoridades de saúde da região anunciaram a vacinação contra raiva em todas as pessoas do povoado, além do treinamento para todos os agentes comunitários de saúde em Chapadinha, treinamento para os médicos e enfermeiros sobre o diagnóstico da raiva e protocolos de atendimento.

A doença é transmitida pela saliva do animal infectado. No caso de agressão por parte de algum animal, deve-se lavar o ferimento com bastante água e sabão, aplicar produto antisséptico e procurar o mais rápido possível ajuda médica. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que previne também a raiva humana. Não há vacinação para animais silvestres. Por isso, o indicado é não tocarem morcegos e outros animais, principalmente, quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não-habituais.