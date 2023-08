Criança de cinco anos morre após despencar do 8º andar de prédio

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, no Tatuapé. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da queda e o caso será investigado.

Uma criança de cinco anos morreu após despencar do 8º andar de um prédio, nesta segunda-feira (7), na Rua Comendador Gil Pinheiro, no bairro Tatuapé, em São Paulo.

