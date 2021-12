Criança de 8 anos se desequilibra e morre atropelada por trem

Uma criança de 8 anos morreu, neste domingo (26), após ser atingida por um trem ao se desequilibrar e cair na linha férrea, em Cubatão, em São Paulo. O menino estava brincando de bola em um campo de futebol próximo ao local. A bola caiu próximo aos trilhos e ao tentar pegá-la, acabou caindo próximo ao trilho. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu e morreu na hora. A Polícia Civil informou que investigará o caso.

