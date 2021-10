Criança de 8 anos é esmagada por placa de concreto enquanto participava de festinha

Ela alega que vistorias periódicas são realizadas no local, mas os moradores dão uma versão diferente. Eles alegam que a estrutura está velha e avariada e que várias outras partes do muro já desabaram em outras ocasiões.

A mãe da menina conta que por pouco, outras crianças também não foram atingidas. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa responsável pelo muro, disse que está prestando assistência à família e apura as causas do acidente.

O acidente ocorreu no último sábado (16), em uma festa realizada pela ONG Mão Amiga, ao lado da estação de metrô de Recife. A menina e outras crianças almoçavam na Avenida Central, quando a placa do muro que delimita a comunidade e o metrô foi ao chão caiu sobre Kemily.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.