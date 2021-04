Criança de 6 anos salva a vida de 3 pessoas após barco virar no Paraná

Segundo apuração do G1, a era a única que sabia nadar, e buscou nos destroços, uma caixa térmica e o estofamento de um banco do barco para que as pessoas conseguissem flutuar. No entanto, uma mulher morreu e um homem foi socorrido e levado para o hospital, com afogamento nível II.

Uma criança de apenas 6 anos foi considerada por agentes de resgate, como responsável por salvar a vida de três pessoas em um naufrágio. O caso aconteceu na tarde deste sábado, na Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.