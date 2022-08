Criança de 3 anos coloca fogo em Bíblia e destrói casa da mãe em incêndio

A vendedora de balas conta que acordou com as labaredas tomando conta da casa. Em menos de 10 minutos, tudo o que ela tinha foi consumido pelo fogo, só deu tempo de salvar a criança e pegar algumas peças de roupas.

A mãe do menino estava dormindo no momento em que ele encontrou um fósforo e após acendê-lo, lançou o palito em chamas contra a Bíblia que estava em cima de um baú.

Uma criança de 3 anos ateou fogo em uma Bíblia e destruiu a casa onde morava com a mãe ao provocar um incêndio de grandes proporções nesse domingo (7), na cidade de Cariacica, no Espírito Santo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.