Criança de 2 anos é arrastada por carro da família durante briga dos pais

Uma criança de 2 anos ficou feriada após ser arrastada no asfalto por cerca de três metros por um carro conduzido pela mãe, em Jataí, em Goiás. A menina teve lesões em diversas partes do corpo.

Segundo um site de notícias do Globo, o delegado Marcos Rogério Guerini, que investigada o caso, disse que o fato ocorreu durante uma briga entre os pais da criança. A mãe relatou que arrancou com o carro sem perceber que a filha segurava a maçaneta do veículo pelo lado de fora.

"[A versão da mãe] foi de que ela teria saído com o veículo, não percebeu que a criança estava segurando na porta pelo lado de fora e que acabou, acidentalmente, arrastando a criança por alguns metros", explica Guerini ao Globo.

O caso aconteceu na última sexta-feira (6), mas só chegou ao conhecimento da Polícia Civil na segunda-feira (9), após uma denúncia anônima.

De acordo com o delegado, os pais são investigados por lesão corporal culposa, quando não há a intenção de ferir, e também por negligência, pois não levaram a criança ao hospital depois do acidente. Eles respondem em liberdade. A criança, por sua vez, foi encaminhada para um abrigo da cidade pelo Conselho Tutelar.

"A criança está aos cuidados do município e Judiciário, onde tem toda uma estrutura para proteger, amparar e cuidar dessa criança até que o Judiciário faça um levantamento sobre a vida da família e ache viável devolvê-la para os pais ou procurar algum familiar próximo para encaminhá-la", disse o conselheiro tutelar Mozar Alves ao Globo.