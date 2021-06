Criança brasileira está entre os desaparecidos do desabamento em Miami

O menino Lorenzo, de 5 anos, e o pai dele, Alfredo, estão entre os desaparecidos do desabamento de um prédio de 12 andares que ocorreu nesta quinta-feira (24), em Miami, na Flórida. Ao todo, cerca de 159 podem estar presas em meio aos escombros.

De acordo com O Globo, a mãe do menino publicou em uma rede social que entregou uma amostra de seu DNA às autoridades americanas para comparação com o das crianças não identificadas conforme forem resgatadas. No momento da tragédia, a brasileira afirmou que estava fora da cidade no dia da queda. “A tragédia que aconteceu em Miami foi no meu prédio e Lorenzo e Alfredo estavam dormindo no momento do colapso”.