Cresce número de denúncias por crimes ligados ao garimpo na Terra Yanomami

O combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami é uma das prioridades de atuação do Ministério Público Federal (MPF). Apenas no primeiro semestre deste ano, 79 pessoas foram denunciadas à Justiça Federal pela prática de crimes associados à mineração ilegal no Estado de Roraima. O número consta de balanço divulgado pelo MPF nessa quinta-feira (13). Leia mais em Amazonas Direito.

