CPI vai investigar segundo pedido de compra da Covaxin

A CPI da Covid vai investigar um segundo pedido de compras de 50 milhões de doses da Covaxin.

Segundo o jornalista Gerson Camarotii da GloboNews, o relator Renan Calheiros informou que vai focar no pedido do Ministério da Saúde para ampliar as aquisições do imunizante.

Um ofício foi enviado no dia 6 de março pelo coronel Elcio Franco para a empresa Precisa Medicamentos.

"A CPI vai aprofundar a investigação sobre essa carta do Élcio para a Precisa. É uma carta em que o Ministério da Saúde pede inclusive um desconto para essa remessa adicional. Compraram 20 milhões de doses, e iriam comprar outras 50 milhões de doses neste mesmo esquema. Tudo muito grave", disse ao jornalista.

A suposta irregularidade na compra da Covaxin veio à tona após depoimento do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, irmão do deputado Luis Miranda. Ambos já foram ouvidos pela Comissão no Senado.