CPI: Último depoimento sobre a Davati será nesta semana, diz Omar Aziz

Os depoimentos da CPI da Pandemia retornar na terça-feira (10) com o presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva Helcio Bruno. Este depoimento é esperado, uma vez que representantes da Davati disseram que Helcio Bruno teria intermediado um encontro entre a empresa e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Élcio Franco.

O senador Omar Aziz (PSD - AM), presidente da CPI da Pandemia, afirmou neste domingo (8), que nesta semana ocorrerá o último depoimento sobre as suspeitas de pedido de propina na compra de vacinas envolvendo a empresa Davati Medical Suply e o Ministério da Saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.