CPI quer saber quem autorizou quebra de protocolo em Brasil x Argentina

“ATENÇÃO! Vamos enviar requerimento à CBF, através da CPI da Pandemia, solicitando resposta para o seguinte: - Com quais autoridades o Governo Brasileiro fez “acordo” para burlar as regras sanitárias da ANVISA?”, escreveu em sua conta no Twitter.

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues informou na noite deste domingo (5) que um requerimento será enviado à CBF para saber que teria autorizado argentinos em campo no jogo contra o Brasil contrariando as regras sanitárias da Anvisa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.