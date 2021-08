CPI quer ouvir empresa que teria coagido médicos a adotarem "tratamento precoce"

Em junho por meio de nota ao 'Viva Bem' do UOL, a Prevent Senior negou a recomendação de cloroquina e demais medicamentos. "Os médicos têm total autonomia para adotar ou prescrever terapias ou medicamentos que julguem os mais adequados para cada paciente, levando-se em conta o histórico médico individual. Este acompanhamento é facilitado porque o histórico clínico de todos os mais de 530 mil beneficiários é registrado digitalmente, o que garante segurança à conduta dos médicos. Um ponto importante: os indicadores de letalidade entre os pacientes de Covid atendidos pela Prevent estão abaixo das médias registradas tanto no País quanto no Estado de São Paulo", disse a Prevent na nota.

