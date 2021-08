CPI ouvirá sócio de empresa do Paraná que ofereceu vacina chinesa

A CPI vai ouvir nesta terça-feira (24) o sócio da Belcher Farmacêutica, Emanuel Catori. Ele será questionado sobre a tentativa de venda da vacina chinesa Convidencia pelo valor de R$ 5 bilhões.

A empresa atuou como intermediária do laboratório CanSino na negociação com o Ministério da Saúde pelo fornecimento de 60 milhões do imunizante.

Na última sexta-feira (20), a defesa do empresário entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para o depoente ficar em silêncio.

Próximos depoimentos

Na quarta será ouvido o diretor do FIB Bank, Roberto Ramos Júnior. Já na quinta, o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal irá prestar depoimento à Comissão.