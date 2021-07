CPI ouve hoje servidora que autorizou contrato da vacina Covaxin

Manaus/AM - A servidora da Saúde Regina Célia, que autorizou a compra da vacina indiana Covaxin, depõe nesta terça-feira (6), na CPI da Pandemia, no Senado. De acordo com o G1, Regina Célia deu aval ao contrato mesmo após o setor de importações ter apontado possíveis irregularidades. A vacina é a mais cara negociada pelo governo federal, e é alvo de quatro investigações. Na semana passada, o ministério suspendeu o contrato. O escândalo Covaxin respingou em Bolsonaro, que agora é investigado no Superior Tribunal Federal (STF), por suspeita de prevaricação.

