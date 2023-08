CPI das Criptomoedas pede condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho após 2ª falta consecutiva

Ronaldinho já tinha conseguido no STF uma autorização para ficar em silêncio durante os questionamentos dos membros da CPI, mas a presença dele era obrigatória no local, o que não aconteceu nas duas convocações.

A CPI das Pirâmides Financeiras entrou na Justiça com o pedido de condução de Ronaldinho Gaúcho no caso do esquema de criptomoedas envolvendo as empresas “18k Ronaldinho” e “LBV”.

