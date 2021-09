CPI da Covid ouve hoje diretor da Prevent Senior

De acordo com a Agência Senado, os médicos conveniados à operadora Prevent Senior teriam sido supostamente pressionados para que prescrevessem medicamentos do tratamento precoce para a covid-19, sem eficácia comprovada. As denúncias de pacientes da operadora que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce também estão sendo investigadas.

O diretor-executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, será ouvido nesta quarta-feira (22) pela CPI da Covid. Ele tem o direito de permanecer em silêncio após habeas corpus com decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF).

