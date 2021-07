CPI da Covid é prorrogada por 90 dias

Segundo o G1, o documento foi apresentado pelos integrantes da cúpula da CPI. A Comissão para averiguar irregularidades durante o pico da pandemia, foi instalada em 27 de abril, com data para o fim em agosto deste ano, mas com a decisão de Pacheco, os trabalhos se estenderão por mais 90 dias.

