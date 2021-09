CPI da Covid: Advogada de médicos que denunciaram Prevent Senior será ouvida amanhã

Além disso, se a Prevent Senior realizou experimentos com pacientes sem autorização das famílias e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e se esses estudos teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio do "gabinete paralelo”.

A advogada Bruna Morato será ouvida nesta terça-feira (28) na CPI da Covid. Ela é representante dos médicos que denunciaram a Prevent Senior sobre o tratamento da empresa aos pacientes com covid-19, inclusive com a alteração de prontuários.

