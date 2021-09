CPI da Covid-19 debate vacinação com ministro Marcelo Queiroga na quarta

A CPI da Covid-19 promove nesta quarta-feira (8), a partir das 14h30, audiência pública interativa com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Serão debatidos o Plano Nacional de Imunização (PNI), o cumprimento de prazos e as medidas de combate à pandemia.

Na quinta-feira (2), o presidente da comissão, senador Confúcio Moura (MDB-RO), informou que o relatório final desse colegiado deve ser apresentado até o final de novembro. Ele se mostrou otimista com o avanço da imunização contra a covid-19, mas alertou para a ocorrência de casos da variante delta nos estados do Rio de Janeiro e de Sergipe.

"Estamos esperançosos com os atuais números, com os indicadores, com a queda das internações, com a queda da estatística das mortes. Eu fico muito feliz como os números animadores que surgiram nos últimos 20 dias no Brasil, rogando para que isso persista e que a variante delta não tenha a força anunciada em outros países", disse.

Confúcio Moura observou que há municípios brasileiros que tentam implantar "passaportes" com carteira de vacinação para que se possa ter acesso a determinados eventos. Ele destaca que, nesses casos, "só será possível a entrada apresentando a carteira com as doses corretas da vacinação; isso é muito importante".