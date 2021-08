CPI: Cármen Lúcia determina sigilo sobre dados de Ricardo Barros

De acordo com o G1, a decisão diz que o acesso a outros senadores membros da comissão só deverá ser concedido “mediante requerimento formal e com motivação idônea”.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na tarde deste sábado (28), que somente o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM), tenha acesso aos dados do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

