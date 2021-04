CPI aprova pedidos de informação sobre cloroquina e crise de oxigênio no AM

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Covid-19 aprovou nesta quinta-feira (29) pedidos para obter mais informações sobre o aplicativo do Ministério da Saúde que recomendava o uso de cloroquina como "tratamento precoce" contra a doença.

“Solicitamos os registros de ações e documentos do governo federal relacionados a medicamentos sem eficácia comprovada, tratamentos precoces, inclusive indicados em aplicativos como TrateCov, plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde”, apontou o senador Renan Calheiros, relator do pedido. Além disso, a comissão pediu informação sobre a crise de oxigênio no Amazonas durante a segunda onda da pandemia.

De acordo com a Agência Senado, o colegiado requer que as autoridades sanitárias do estado encaminhem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, e cobra respostas do governo federal.

A CPI da Covid-19 apura a atuação do governo federal durante a pandemia do coronavírus.