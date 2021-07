Cozinheiro é preso após reclamar de ter que cozinhar para Bolsonaro em hotel

Eduardo Lazzari, cozinheiro do Hotel Spa do Vinho, foi preso por agentes federais após usar as redes sociais para lamentar que iria precisar cozinhar para o presidente Jair Bolsonaro, que era esperado no hotel na sexta-feira, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A informação é do colunista Ricardo Noblat, do Metrópoles.

“Vou ter que cozinhar para este diabo ainda, que raiva”, escreveu o rapaz. O evento no hotel foi imediatamente cancelado por “razões de segurança” e o cozinheiro foi preso, precisando prestar depoimento e pedir desculpas após ser liberado.

Segundo o colunista, agentes federais estão investigando autores de comentários contra o presidente na internet.

Depois de se desculpar e sair das redes sociais, Eduardo foi suspenso por três dias do hotel. Segundo a coluna, dona do empreendimento, que mora em Santa Catarina, está a caminho de Bento Gonçalves em meio à situaçã.

O deputado bolsonarista Bilbo Nunes (PSL-RS) usou o espaço na tribuna para “denunciar” uma “ameaça de morte a Bolsonaro”, alegando que “um numeroso grupo de pessoas” teria cometido o “crime”. O presidente segue participando de motociatas pelo Brasil, com apoiadores defendendo a sua reeleição e pedindo voto impresso.