Cozinheira e motorista de Flordelis são suspeitos de participarem de crime

As investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo continuam e ganharam quatro novos suspeitos. A cozinheira, o motorista, um filho e outra neta da deputada Flordelis podem estar envolvidos na trama que resultou na execução do pastor.

Segundo a polícia, Gilcinéa Texeira, que trabalha na casa da família, e o filho adotivo de Flor, Gérson Conceição de Oliveira, podem ter ajudado Flor a envenenar a comida de Anderson. Márcio da Costa Paulo, o motorista da deputada teria atuado eliminando provas assim como a neta dela, Lorraine dos Santos.

Márcio inclusive continua lotado no gabinete de Flordelis e recebe salário de quase R$ 16 mil. O quarteto está na mira da polícia. Dos 55 filhos da pastora sete estão presos, juntamente com Rayane dos Santos, que também é neta legítima dela.