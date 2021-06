Coxavin: Notícia-crime contra Bolsonaro será apresentada na segunda

Manaus/AM - O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, disse neste sábado (26), por meio das redes sociais, que irá apresentar notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por prevaricação, na Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão ocorre após a versão apresentada pelos irmãos Miranda em depoimento à CPI da Pandemia na sexta-feira (26). De acordo com a CNN, o senador afirmou que a denúncia será feita na segunda-feira (28).

"Estamos diante do seguinte fato: um servidor público concursado e seu irmão, deputado federal, levam ao presidente da República a notícia de que tem um crime de corrupção em curso. O presidente da República informa que tem conhecimento do autor e que se trata do seu líder na Câmara dos Deputados. Mesmo comunicado, o presidente da República não toma nenhuma providência, não instaura inquérito, não pede investigação, nada", disse Randolfe em vídeo.

Segundo Randolfe, Bolsonaro cometeu crime de prevaricação, que é quando um funcionário público atrasa ou deixa de cumprir com suas obrigações por motivo de interesse pessoal. Neste caso, segundo a interpretação do senador, caberia ao presidente Bolsonaro mandar investigar as suspeitas de irregularidades envolvendo a compra de 20 milhões de doses da Covaxin por intermédio da Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat Biotech.

"Este crime, até aqui, é o mínimo a ser apurado. Eu tenho certeza que a Comissão Parlamentar de Inquérito apurará muito mais além disso", afirmou Randolfe.