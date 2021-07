Covid se torna maior causa de mortes por doença entre jovens de 10 a 19 anos no Brasil

Antes disso, em 2019, assassinatos, acidente de trânsito e cânceres eram as principais causas das mortes desta faixa, segundo Sistema de Informação sobre Mortalidade), do Ministério da Saúde.

Segundo Uol, a pandemia matou em média 168 crianças e jovens de 10 a 19 anos por mês no Brasil. Elas representam 0,5% do total dos 543 mil óbitos registrados da doença pelo país.

Manaus/AM - Dados dos cartórios de registro civil, obtidos pelo Uol, mostram que a covid-19 já matou, somente este ano, 1.581 jovens entre 10 e 19 anos no Brasil. Apesar de termos cruzado apenas o meio do ano, o número já é mais alto que o total de mortes por câncer, que em 2019 vitimou 1.406 jovens em 12 meses.

