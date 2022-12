Covid: relatório da Câmara recomenda reforço da indústria para a saúde

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o enfrentamento à covid-19 aprovou nesta quarta-feira (21) o relatório da deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. O documento recomenda o reforço da indústria de saúde nacional.

A relatora apontou que a falta de recursos para assistência à saúde mostrou a fragilidade do país para lidar com situações em que haja aumento rápido e elevado da demanda.

Para tornar o país menos vulnerável, o texto recomenda estímulo ao Complexo Industrial da Saúde, fortalecimento do SUS e de outras medidas, como a formação de estoques "estratégicos”.

Na última sessão da Comissão, a deputada destacou a importância do SUS durante o combate à pandemia.

Foram 144 eventos desde fevereiro de 2020 para debater as ações do governo federal no combate à pandemia. As atividades resultaram em doze leis, como as que tratam da telemedicina e do apoio às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos.