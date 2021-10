​Covid: público de 18 a 60 anos deve receber uma dose vacinal em 2022

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (08), o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 para 2022. A pasta informou que deve ampliar o público-alvo para o ano que vem, elevando para 214 milhões o número de pessoas que devem ser imunizadas. O planejamento prevê que a vacinação deve começar seis meses depois que a pessoa completou o esquema vacinal de 2021. O público de 18 a 60 anos vai receber uma dose extra do imunizante. Pessoas maiores que 60 anos e imunossuprimidas vão receber duas doses — assim como aquelas que estiverem tomando a vacina pela primeira vez. A ordem de vacinação vai ser por idade, dos mais velhos para os mais novos. Com isso, o Ministério da Saúde calcula que serão aplicadas 340 milhões de vacinas em 2022. Isso representa um investimento público de 11 bilhões de reais. A pasta ressaltou que esse planejamento está sujeito a alterações, a depender das novas evidências científicas que surgirem e de possíveis mudanças no cenário epidemiológico da Covid-19. Ao anunciar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 para o ano que vem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se mostrou otimista de que esse planejamento vai ajudar o Brasil a vencer a pandemia.

