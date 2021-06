Covid: com alta de casos, a variante P.1 é predominante em Pernambuco

Não se confirmaram as suspeitas do governo de Pernambuco de que a variante indiana do novo coronavírus poderia estar circulando no estado. O resultado do sequenciamento genético de amostras de pacientes com Covid-19 apontaram que a variante P.1 é a linhagem que predomina atualmente em Pernambuco. Essa é a variante que foi primeiro identificada em Manaus, no Amazonas.

A suspeita da circulação de novas variantes no estado surgiu após uma explosão de casos na região do agreste, que precisou transferir pacientes com risco de falta de oxigênio nos hospitais.

Ao todo, foram sequenciadas 233 amostras e 46% delas eram da variante P.1. Segundo o secretário de saúde de pernambuco, Andre Longo, a P.1 pode ser uma das causas da aceleração da doença na região, o que mostraria a força dessa variante.

Contudo, uma nova rodada de sequenciamento genéticos com casos exclusivos do Agreste pernambucano começou a ser realizada nesta sexta-feira, com objetivo de aprimorar a análise do perfil da doença na região.

Das 233 amostras analisadas essa semana, apenas 37 eram de pessoas do agreste do Estado.

A secretaria de saúde de Pernambuco tem monitorado as variantes em circulação por meio de parcerias com instituições científicas, como o Instituto Aggeu Magalhães e o Laboratório Lika, da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo o secretário André Longo, esse acompanhamento permite pensar em novas estratégias para conter a circulação do vírus. Nesta semana, o governo aumentou as restrições em alguns municípios do interior.