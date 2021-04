Covid: Brasileiros que trabalharão nas Olimpíadas de Tóquio serão vacinados

Cerca de 1,5 mil atletas e trabalhadores brasileiros que vão atuar no evento e na cobertura do Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Tóquio serão vacinados contra a covid-19. A decisão é do Ministério da Defesa em comum acordo com o Ministério da Saúde e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

De acordo com o Sistema Globo, as doses serão da Coronavac e os credenciados devem se vacinar a partir da semana que vem. A lista com os nomes dos brasileiros que vão a Tóquio foi elaborada pelo COB. Além disso, os imunizantes também serão disponibilizados para a população em geral. O Comitê Olímpico Internacional disponibilizará as doses ao governo federal. Para cada membro da comitiva brasileira, serão disponibilizadas outras duas doses para a população. Assim, o SUS receberá cerca de 6 mil doses (suficiente para vacinar 3.000 pessoas).

Dessa forma, os brasileiros que aguardam a vez para vacinar contra a Covid-19 não serão prejudicados.