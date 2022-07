Covid-19: Saúde tem 1,2 milhão de doses para vacinar crianças de 3 e 4 anos

“Felizmente os efeitos que foram registrados com a CoronaVac são eventos leves”, garantiu Dias. “De modo que não vale a pena correr o risco de não vacinar com medo de um eventual efeito adverso”, disse.

“Ninguém vai ficar sem vacina”, afirmou o secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinicius Dias, durante entrevista nesta quarta-feira (20) ao programa A Voz do Brasil. Ele disse que as crianças fragilizadas por alguma doença serão prioridades na imunização.

