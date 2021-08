Covid-19: Queiroga volta a pedir que brasileiros se imunizem com 2ª dose

A declaração ocorreu durante a campanha de vacinação em massa, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

“Sistemas de saúde mais consolidados do que o nosso, a exemplo do inglês, não conseguiram conter a propagação comunitária da variante delta. Os Estados Unidos também enfrentam o problema. Nós estamos assistindo, e isso acontece sobretudo com aqueles que não estão vacinados. As nossas vacinas funcionam contra essa variante. Aproveito para lembrar às pessoas que ainda não tomaram a segunda dose que voltem às unidades básicas de saúde. Para ter a proteção, é necessário [tomar] as duas doses”, disse o ministro.

