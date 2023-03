Covid-19: pandemia completa três anos com 699 mil mortes no Brasil

O Brasil registrou quase 700 mil mortes desde o início da pandemia e pouco mais de 38 milhões de infectados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 88% dos brasileiros recebeu pelo menos 1 dose de vacina contra covid e cerca de 82% está totalmente imunizado contra o vírus.

Dr. Julival explica que, com o aparecimento de novas variantes, é preciso estar atento aos reforços da vacina e à imunização bivalente, que protege contra as variações da covid-19. Mas ele destaca que pessoas consideradas do grupo de risco, como idosos, pacientes com problemas de imunidade ou com doenças graves devem continuar tomando alguns cuidados.

Erinaldo faz parte dos 699 mil brasileiros que perderam a vida desde março de 2020. E neste dia 11 quando se completam 3 anos do início da pandemia no Brasil, tudo parece começar a voltar ao normal. A máscara já não é mais item frequente nas ruas. Festas e shows retornam aos calendários das cidades. Mas essa sensação de segurança das pessoas se deve a um conjunto de fatores, mas especialmente à vacinação. Isso é o que avalia o infectologista Julival Ribeiro.

Livia conta que o menino sofreu com a falta do pai e que eles demoraram muito tempo para conseguir retomar a vida.

No dia 11 de junho de 2020, às 15h, Livia recebeu a ligação que mudou a sua vida para sempre. Seu marido, com apenas 30 anos, havia falecido em decorrência de complicações da covid-19.

