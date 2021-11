Covid-19: país tem 21,8 milhões de casos e 609,3 mil mortes

Já as unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.845), Amapá (1.993), Roraima (2.035), Tocantins (3.887) e Sergipe (6.033).

Os estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (152.516), Rio de Janeiro (68.494), Minas Gerais (55.746), Paraná (40.611) e Rio Grande do Sul (35.628).

As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia ultrapassam 609 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 328 novos óbitos, totalizando 609.388. Ontem, o painel de informações marcava 609.060 mortes acumuladas.

