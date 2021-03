Covid-19: país tem 11,4 milhões de casos acumulados e 278,2 mil mortes

As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.122), Amapá (1.181), Roraima (1.232), Tocantins (1.680) e Sergipe (3.123)

Os estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (64.123), Rio de Janeiro (34.329), Minas Gerais (20.650), Rio Grande do Sul (14.957) e Paraná (13.585).

As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se da marca de 280 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 1.127 novos óbitos, totalizando 278.229. Nesse sábado, o painel de informações marcava 277.102 mortes acumuladas.

