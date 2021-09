Covid-19: Mais de 210 milhões de brasileiros já foram vacinados com 1ª dose

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira (15) que mais de 210 milhões de pessoas já tomaram, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19, o equivalente a 90% da população acima de 18 anos está vacinada com a primeira dose e mais de 50% com as duas doses.

“Hoje nós já atingimos mais 260 milhões de doses de vacinas distribuídas. Mais de 210 milhões de brasileiros já receberam a vacina, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos está vacinada com a primeira dose e mais de 50% com as duas doses. Isso porque foi feito todo este trabalho que começou em maio de 2020, quando pedimos a transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca para a Fiocruz e quando adquirimos vacinas por meio da Covax Facility. Hoje o Brasil já tem mais de 550 milhões de vacinas contratadas”, disse Queiroga.