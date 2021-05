Covid-19 faz vítimas cada vez mais jovens, aponta Fiocruz

Adultos jovens e de meia-idade representam uma parcela cada vez maior dos pacientes com Covid-19 no Brasil, é o que aponta o Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira (07).

De acordo com a Agência Brasil, o estuda feito entre os dias 18 de abril e 1º de maio deste ano destaca as oscilações dos indicadores, a alta de testes positivos, além da sobrecarga no sistema de saúde. Esses indícios revelam que a pandemia se mantém em patamar crítico de transmissão, com valores altos de incidência e mortalidade.

“A ligeira redução de casos e óbitos por covid-19 não significa que o país tenha saído de uma situação crítica, pois as médias diárias de 59 mil casos e de 2,5 mil óbitos nestas duas semanas epidemiológicas se encontram em patamares muito elevados. Somente com a redução sustentada por algumas semanas, associada à aceleração da campanha de vacinação e à intensificação de ações de distanciamento físico e social, combinadas com proteção social, será possível alcançar a queda sustentada da transmissão e a redução da demanda pelos serviços de saúde”, alertaram os pesquisadores do Observatório, responsáveis pelo boletim.