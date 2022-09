Covid-19: Brasil registra 52 mortes em 24 horas

Até hoje, foram aplicadas 481,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 179,6 milhões com a primeira dose e 161 milhões com a segunda.

Quanto às mortes, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, São Paulo registra o maior número (174.495), seguido por Rio de Janeiro (75.639) e Minas Gerais (63.724). O menor número de mortes está no Acre (2.029), Amapá (2.163) e Roraima (2.173).

De acordo com os dados disponíveis, São Paulo lidera o número de casos, com 6,07 milhões, seguido por Minas Gerais (3,87 milhões) e Paraná (2,74 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,5 mil). Em seguida, aparecem Roraima (174,9 mil) e Amapá (178,2 mil).

Ainda de acordo com o boletim, 33.750.459 pessoas se recuperaram da doença e 156.140 casos estão em acompanhamento. O boletim desta segunda-feira não traz os dados atualizados dos óbitos em Mato Grosso do Sul.

