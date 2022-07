Covid-19: Brasil registra 215 mortes e 43,6 mil novos casos

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (171.562), Rio de Janeiro (74.288), Minas Gerais (62.347), Paraná (44;030) e Rio Grande do Sul (40.184). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (2.006), Amapá (2.141), Roraima (2.153) , Tocantins (4,169) e Sergipe (6.368).

O boletim também mostra que a taxa de casos ativos aumentou e a taxa de recuperação caiu. No momento, 94.7%% do total de infectados são considerados livres de sintomas. O total de casos ativos e em acompanhamento é de 1.058.412.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.