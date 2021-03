Covid-19: Brasil pode atingir 5 mil mortes por dia, alertam especialistas

Cerca de 23 dos 26 estados e mais Distrito Federal apontam tendência de alta no número de casos e internações por Covid-19 e que pode resultar em novos recordes com 4 a 5 mil mortes por dia, nas próximas semanas, é o que alertam os dados do boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, a lentidão na campanha de vacinação e a falta de medidas restritivas mais rígidas nas cidades brasileiras podem contribuir para que este cenário no Brasil se torne realidade.

O médico Walter Cintra, professor da pós-graduação em administração hospitalar da EAESP-FGV, em entrevista ao Valor Econômico, defende o lockdown nacional e apoio do governo para a população se manter em casa. “Significa ter auxílio emergencial, mobilização da defesa civil, da polícia, de bombeiros, do serviço público. É preciso um pacto pela vida, de todos os Poderes e da sociedade civil, numa ação coordenada contra a pandemia", declarou.

O especialista da FioCruz e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, ressalta que episódios de pessoas morrendo dentro de ambulâncias por falta de leitos podem se tornar ainda mais frequentes se medidas para conter o avanço da pandemia no Brasil não forem tomadas o quanto antes. “Nós que trabalhamos com análise epidemiológica vemos que, infelizmente, não é impossível. É uma marca muito alta, mas não dá para descartar.”, afirmou.

O Brasil atingiu, neste domingo (21), 1.259 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os casos confirmados da doença no país chegaram a 11.996.442, elevando para 294.115 óbitos desde o início da pandemia.