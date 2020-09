Corrida São Silvestre é adiada devido à pandemia do coronavírus

Os organizadores da Corrida Internacional de São Silvestre bateram o martelo e decidiram não realizar a prova em 2020, algo inédito em quase 100 anos. A edição 2020 da corrida vai ser realizada somente em 11 de julho de 2021. Desta forma, em 2021 serão realizadas duas edições. "A Comissão Organizadora teve entendimentos com a Secretaria Municipal da Casa Civil. A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de dezembro", disse a Yescom, que é quem faz a organização técnica da corrida.

Desde o primeiro semestre havia sido colocado o mês de agosto como prazo para uma decisão sobre a São Silvestre. A prefeitura vinha deixando claro que existia o risco real de os organizadores venderem inscrições, produzirem camisetas e medalhas, e em dezembro a prova não ser permitida, por causa da pandemia. A Fundação Casper Líbero, porém, optou por adiar a decisão, a espera de uma sinalização positiva, que não veio. Chegaram a ser cogitados outros formatos, como uma prova apenas com atletas de elite, em um circuito fechado (como será a Maratona de Londres) ou uma prova "virtual", com os atletas correndo em casa, na esteira, ou em individualmente na rua, e mandando seu resultado para os organizadores. \

A Federação Paulista de Atletismo (FPA) defendia que a prova fosse realizada com um número reduzido de participantes, no que seria um marco para a volta das corridas de rua no estado. Mas a entidade também pretendia ter organizado a primeira competição de atletismo desde março, no último sábado, na nova pista do Centro Olímpico, mas o torneio foi cancelado na sexta-feira à noite por falta de aprovação formal.