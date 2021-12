Correios investigam queda de sistema corporativo e do portal

Os Correios informaram que parte de seus sistemas corporativos e seu portal apresentaram problemas de instabilidade e de indisponibilidade, na manhã de hoje (23), mas que equipes técnicas já estão trabalhando para normalizar a situação. Há suspeitas de que o problema tenha como origem algum ataque hacker, mas isso ainda não foi confirmado pela empresa. Em nota, a estatal informa que já voltou a “operar com quase toda a capacidade”, e que não há, até o momento, qualquer indício de perda de informação ou sequestro de dados. “As equipes técnicas estão atuando para normalização integral, no menor tempo possível”, informou. “Os Correios reafirmam a segurança e a integridade dos dados e de seus sistemas de informação, essenciais para a prestação de serviços aos nossos clientes”, complementa a nota.

