Corpos são encontrados em carro em chamas; sobrevivente estava encharcado com gasolina

Dois corpos foram encontrados dentro de um carro em chamas, nesta sexta-feira (21), em Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul. Uma terceira pessoa que sobreviveu ao ataque foi encontrada baleada e encharcada com gasolina.

De acordo com a polícia, o carro foi encontrado durante esta madrugada após a Brigada Militar ser acionada por populares que viram as chamas. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência e os corpos de dois homens, de 45 e 39 anos, foram encontrados no veículo.

Além deles, um homem, de 24 anos, que sobreviveu ao ataque, foi encontrado na pista. Ele estava baleado e encharcado com gasolina. "Ao que tudo indica, foi um incêndio criminoso e pode estar ligado a disputas entre facções", disse o delegado Marcelo Ferrugem.

Os corpos já passaram por reconhecimento e foram liberados às famílias. O sobrevivente foi encaminhado para um hospital e segue internado. A polícia segue investigando o crime.