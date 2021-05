Corpos ficam estirados no chão em ação com 25 mortos no Jacarezinho; vídeo

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e um advogado da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanham o caso.

Pelas redes sociais, moradores relataram mais mortes que as computadas, além de corpos no chão, invasão de casas e celulares confiscados. À tarde, eles chegaram a fazer um protesto na comunidade.

Uma idosa, moradora do Jacarezinho teve sua casa invadida por policiais civis após traficantes da comunidade se esconderem em sua casa. Segundo informações de seu neto, cuja identidade n será revelada, um traficante foi baleado e mortos no local. pic.twitter.com/xYpv5kAM6D

Entre os feridos estão dois passageiros do metrô atingidos dentro de um trem da Linha 2, na altura da estação Triagem, na Zona Norte do Rio. Segundo o MetrôRio, o acidente ocorreu “após o vidro de uma das composições aparentemente ser atingido por projétil vindo da área externa”. A empresa informa que a Linha 2 chegou a ter a operação interrompida, “devido a um intenso tiroteio na região”, mas já voltou a funcionar.

