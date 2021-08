Coronel Blanco diz que começou a falar com Dominghetti sobre venda no mercado privado

À CPI, o ex-assessor do Ministério da Saúde coronel Marcelo Blanco disse nesta quarta-feira (4) que começou a conversar com o revendedor de vacinas, Luiz Paulo Dominghetti, após ele o procurar para falar sobre venda de vacinas para o mercado privado. O papo teria sido no início de fevereiro.

​

"Um desses representantes, Odilon, me informou em janeiro de 2021 que uma empresa americana tinha 400 milhões de doses da astrazeneca e me apresentou Dominguetti como representante da empresa", disse.

Ele exibiu áudios do dia 22 de fevereiro, dois dias antes do jantar, onde se encontrou com o então diretor de logística da pasta Roberto Dias e teria ocorrido o pedido de propina de US$ 1 por dose da AstraZeneca.

"Eu não falei que foi um encontro casual, eu sabia que o Roberto estava lá. Posso ter sido inconveniente de aparecer com Dominghetti lá? Posso", concluiu.

O coronel foi exonerado do Ministério em janeiro.